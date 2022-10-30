Дмитрий Узинский: «В составе «Астаны» нужно уделить особое внимание Валерию Лиходею»

Форвард «Локомотива-Кубань» оценил расклад сил перед игрой Лиги ВТБ с «Астаной».

– это быстрая и атлетичная команда, неудобный соперник. Отмечу в их составе Даниила Аксенова – это быстрый разыгрывающий, который хорошо видит площадку и умело находит партнеров передачами. У него хороший дальний бросок, и если у него идет игра, то «Астана» становится очень опасна. Также нужно уделить особое внимание Валерию Лиходею – это опытный форвард, который опасен как под кольцом, так и на периметре.

Уверен, что гости начнут матч без раскачки. Нам будет важно остановить их натиск, гнуть свою линию и играть в свой баскетбол. После крайне тяжелого выезда необходимо реабилитироваться за результат, который явно не тот, что мы ожидали. Мы настроены показать перед своими болельщиками хороший баскетбол и одержать победу», – сказал Узинский.

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