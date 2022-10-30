Александер Секулич: «Когда команда такая молодая, то взлеты и падения будут, нравится это или нет»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич объяснил нестабильную игру команды и рассказал о подготовке к завтрашнему матчу Лиги ВТБ против «Астаны».

– Когда команда такая молодая, то взлеты и падения будут, нравится это или нет. Тяжело ожидать от молодежи стабильности в каждом матче. Нам нужно учиться этой стабильности. У них есть талант, есть качество игры, но это качество нужно демонстрировать в каждом матче. Они становятся уже не «ролевиками», а игроками основы. К ним соперники готовятся особенно, они вынуждены играть под давлением. Вот такая ситуация. Нужно под нее подстраиваться, парням нужно адаптироваться и показывать стабильность.

- По сути, у команды после возвращения в Краснодар будет всего день, чтобы подготовиться к игре с «Астаной». Есть секреты, как успеть это за такой короткий промежуток времени?

– Никаких секретов нет. Нужно быть умным, чтобы найти возможности для того, чтобы восстановить игроков и подготовится к домашней игре, которая очень важна. Мы начали эту поездку с победы в очень непростом зале в Перми. Затем была хорошая игра с УНИКСом, могли победить, но уступили, к сожалению. После этого – тяжелое поражение в Нижнем Новгороде. Думаю, что в этом матче уже накопилась усталость. Ротация короткая, некоторые игроки возвращаются после перерыва. Это не очень хорошая ситуация, но сейчас весь фокус на том, как подготовиться к следующей игре.

- Что скажете про «Астану»?

– Они умеют побеждать. Это достаточно опытная команда с двумя легионерами – американскими баскетболистами, которые играют главную роль в этой команде. Для наших молодых парней это будет серьезный вызов. Нужно быть на 100 процентов сконцентрированными от начала до конца игры. И быть готовыми выполнить план на матч.

- Насколько для игроков психологически важно ощутить поддержку трибун, вспомнить, как любят их болельщики?

– У нас замечательные болельщики! Их поддержка очень важна, особенно сейчас, когда у нас не так хорошо все складывается.

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