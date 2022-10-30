Энтони Дэвис может пропустить матч против «Денвера» из-за болей в спине
Участие центрового «Лейкерс» Энтони Дэвиса в сегодняшнем матче против «Денвера» остается под вопросом. Игрок испытывает боли в нижней части спины.
Дэвис пропустил вчерашний матч против «Миннесоты» (102:111), в котором «Лейкерс» потерпели пятое подряд поражение на старте сезона.
Дэвис провел 4 матча в этом сезоне, в среднем за 35 минут набирая 24 очка, 9,5 подбора, 2,8 перехвата и 2,3 блока.
В прошлом сезоне у лидера «Лейкерс» получилось выйти на паркет лишь в 40 играх.
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