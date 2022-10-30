«Мы» важнее, чем «я». Роб Пелинка выступил с мотивационной речью перед игроками «Лейкерс»

Генеральный менеджер «Лейкерс» выступил с мотивационной речью перед игроками команды, которая стартовала в сезоне с результатом 0-5.

Пелинка напомнил баскетболистам, что они должны помнить о неудачах прошлого и стремиться к тому, чтобы реабилитироваться.

«Озерники» подготовили к тренировочному лагерю специальные футболки с мотивационной надписью «Помним» (Chip). Пелинка напомнил игрокам об этом слове, в котором заменил «i» на чемпионский трофей.

Управленец заявил, что «Лейкерс» лучше забыть о букве «i», потому что в баскетболе значение имеет не «я», а команда.

«В этом помещении много людей, включая меня, которым есть, что вспомнить и есть, что доказывать. Про нас многое говорят, но мы не обращаем на это внимания. И все же для того, чтобы дойти до конца и осуществить то, что мы хотим, нужно помнить, нужно иметь это желание и мотивацию, все это важно для нашего настроя. Считаю, что это соответствует тому, что старается делать , его типажу, он именно такой.

Когда мы пишем слова, нам не нравится буква «i» в них. Потому что важнее «мы», «мы» – это команда. Если мы забудем о личных моментах, все здесь, включая меня, включая тренера, всех в этой комнате, и сосредоточимся на «мы» и «нас», «i» превратится в эту вещь (показал на трофей вместо буквы «i» в слове Chip на картинке)», – сказал Пелинка.

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