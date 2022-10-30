Впервые в карьере Леброна Джеймса у его команды худший результат в НБА

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После победы «Сакраменто» над «Майами» (119:113) «Лейкерс» остались единственной командой НБА, не одержавшей ни одной победы в сезоне-2022/23.

Впервые в карьере звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса у его команды худший результат в лиге (0-5), отмечает ESPN Stats & Info.

Это второй раз в истории «Лейкерс», когда они остались последней командой без побед. В прошлый раз это случилось в сезоне-1957/58, когда в лиге было восемь команд.

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