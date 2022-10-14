Баскетболист «Астаны» Лиходей после победы над «ПАРМОЙ-ПАРИ»: «Очень приятно выиграть у бывшей команды. В Перми все сами знают»
Форвард «Астаны» Валерий Лиходей прокомментировал победу над «ПАРМОЙ-ПАРИ» в Единой Лиге ВТБ.
– Очень приятно выиграть у бывшей команды, особенно замечательно быть в лидерах. Не буду больше ничего говорить, в Перми все сами знают.
– Кого вы могли бы выделить в составе соперника?
– Честно говоря, мы хорошо их разобрали, тренеры проделали большую работу. Не то, чтобы кто-то смог нас чем-то удивить, просто в некоторых ситуациях кому-то повезло, а кому-то нет. Тут скорее мы правильно сделали свою работу и четко следовали указаниям. Так что в целом особо выделить некого.
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