Дмитрий Узинский – о матче против УНИКСа: «Необходимо быть готовыми все сорок минут к жесткой борьбе»

Форвард «Локомотива-Кубань» рассказал, за счет чего можно попробовать остановить казанский УНИКС, за который он провел предыдущие три сезона.

- В первом туре УНИКС в гостях обыграл действующего чемпиона лиги ВТБ – петербургский «Зенит». Удивился?

– УНИКС – хорошо укомплектованная команда. У них классная скамейка, все выходят заряженными на борьбу. Так что нет такого, чтобы я прям удивился результату матча этих команд в Санкт-Петербурге.

- А какие секреты тренера УНИКСа Велимира Перасовича можешь выдать? Какой баскетбол он хочет видеть в исполнении подопечных?

– Самая главная его установка – агрессивная защита. Еще – быстрый баскетбол. Требует все время бежать. Если открыт – бросаешь.

- Где нужно искать победные шансы?

– В максимальной концентрации и агрессивной игре. Нам необходимо быть готовыми все сорок минут к жесткой борьбе – как в нападении, так и в защите. УНИКС быстро наказывает за любые ошибки – особенно когда играет на своей площадке.

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