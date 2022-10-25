Джонни О’Брайант продолжит карьеру в Китае

Центровой Джонни О’Брайант (29 лет, 206 см) подписал контракт с командой китайской CBA .

Последним клубом экс-игрока НБА и «Локомотива-Кубань» был филиппинский «Мералко Болтс».

В составе «Болтс» О’Брайант набирал 26 очков и 14,5 подбора в среднем за игру.

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