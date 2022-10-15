«Бостон» сохранил Ноа Вонле

Форвард Ноа Вонле (27 лет, 208 см) попал в состав по итогам предсезонного лагеря, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Выступая на негарантированном контракте, Вонле провел четыре предсезонных матча за «Селтикс», в которых набирал в среднем 7,3 очка и 7,3 подбора за 14,1 минуты на площадке.

Форвард был выбран под 9-м номером на драфте-2014 и провел в НБА 339 матчей. В минувшем сезоне он играл в Китае за .

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