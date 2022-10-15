«Бостон» сохранил Ноа Вонле
Форвард Ноа Вонле (27 лет, 208 см) попал в состав «Бостона» по итогам предсезонного лагеря, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Выступая на негарантированном контракте, Вонле провел четыре предсезонных матча за «Селтикс», в которых набирал в среднем 7,3 очка и 7,3 подбора за 14,1 минуты на площадке.
Форвард был выбран под 9-м номером на драфте-2014 и провел в НБА 339 матчей. В минувшем сезоне он играл в Китае за «Шанхай».
Как распределены зарплаты в командах НБА: «Даллас» и «Клипперс» тратят на «скамейку», «Лейкерс» и «Филадельфия» – на топ-3
Комментарии