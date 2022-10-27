Эрик Бледсоу был арестован за то, что ударил свою девушку

Разыгрывающий Эрик Бледсоу был арестован по обвинению в домашнем насилии через несколько часов после сообщения о том, что он подписывает контракт с китайским клубом .

По информации TMZ Sports, в среду около 23:13 в полицию поступил звонок о бытовом конфликте. Жертва заявила, что ее парень ударил ее.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия в Лост Хилс, штат Калифорния. В результате расследования Бледсоу был арестован за домашнее насилие. 32-летний игрок был доставлен в участок и позже освобожден под залог.

После инцидента девушка баскетболиста опубликовала в Instagram фотографию. На ее лице видно красное пятно.

«Такие отношения не стоят того, чтобы в них оставаться. Домашнее насилие – это реальность! Это было не в первый раз, но я сама оставалась, так что это моя вина! Эрик Бледсоу действительно монстр», – говорилось в сообщении. Позже девушка удалила пост.

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