Эрик Бледсоу продолжит карьеру в Китае

Разыгрывающий Эрик Бледсоу (32 года, 185 см) переходит из НБА в китайскую лигу CBA.

Бледсоу подпишет контракт с клубом .

В прошлом сезоне Бледсоу набирал 9,9 очка, 3,4 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру в составе «Клипперс». В феврале его обменяли в «Блэйзерс», в марте Эрик выбыл до конца чемпионата из-за болей в ахилловом сухожилии.

В июле Бледсоу отчислили из «Портленда», он так и не провел ни одного матча за клуб из Орегона. С тех пор американец оставался свободным агентом.

За 12 лет в НБА Бледсоу поиграл за «Клипперс», «Финикс», «Милуоки» и «Новый Орлеан».

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?