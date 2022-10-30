«Не нужно быть гением, чтобы выстраивать состав вокруг Леброна и Дэвиса». Дэнни Грин намекнул на плохую работу Пелинки

Бывший игрок «Лейкерс» во время записи подкаста намекнул на то, что генеральный менеджер клуба плохо справляется со своей работой.

«Лейкерс» в 2020 году с Грином в стартовой пятерке стали чемпионами НБА. После этого у команды стали последовательно ухудшаться результаты. В 2021 году «озерники» вылетели в первом раунде, в 2022-м не попали в плей-офф, в новом сезоне остаются единственными в лиге, кто не побеждал (0-5).

В ноябре 2020 года «Лейкерс» обменяли Грина в «Тандер».

«Мы все знаем, что произошло. Всегда интересно, какие ходы совершают команды, в каком направлении они движутся. Просто когда вы выиграете чемпионат в составе какой-то команды, у вас появляется особенное чувство к этому городу, к этому коллективу, к некоторым из игроков, которые все еще остаются там, к организации. Ну то есть мы знаем, что произошло, все изменилось. Сейчас они вернули Денниса за меньшие деньги, мне казалось, что он отлично подходил команде. И было много хороших исполнителей, которые им подходили, которых они отпустили или обменяли, они думали, что взяли тех, кто лучше им подходит. Но ведь не нужно быть гением, чтобы выстраивать состав вокруг таких людей, как Леброн и Дэвис», – заявил Грин.

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