«Лейкерс» и Роб Пелинка продлят контракт до 2026 года

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Вице-президент «Лейкерс» по баскетбольным операциям Роб Пелинка продлит контракт с клубом до 2026 года, пишет обозреватель Yahoo Sports Крис Хэйнс.

Пелинка был нанят генеральным менеджером «Лейкерс» в 2017 году. Под его руководством калифорнийцы подписали Леброна Джеймса (2018) и выменяли Энтони Дэвиса (2019).

В январе 2020 года функционер получил должность вице-президента клуба, а через несколько месяцев «Лейкерс» завоевали 17-й титул чемпиона НБА в истории.

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