Кевин Дюрэнт: «Кайри – одна из голов нашего змея»

Лидер отдал должное звездному одноклубнику .

«Кай поражает, постоянно разговаривает со всеми. Он одна из голов нашего змея, отлично действует на обеих сторонах площадки. Каждый ветеран должен поддерживать постоянное общение, чтобы мы могли во всем разобраться на площадке.

Кай выигрывал титул, был в этих чемпионских раздевалках, играл в финальных сериях. Наличие такого парня, как он, только помогает нам двигаться вперед», – заявил Дюрэнт.

В нынешнее межсезонье «Нетс» сумели сохранить Ирвинга и Дюрэнта, несмотря на многочисленные слухи об их желании сменить команду. Также в строй вернулся звездный разыгрывающий .

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