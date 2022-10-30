Роб Паркер – Леброну: «Ты устроил бардак в «Лейкерс». Прими это и перестань обвинять других людей»

Журналист Fox Sports Роб Паркер раскритиковал звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса за его недавний пост в инстаграме.

Джеймс выложил видео данка из матча с с подписью «Как долго твое присутствие будут считать само собой разумеющимся...». По мнению эксперта ESPN Кендрика Перкинса, Джеймс намекает руководству клуба на необходимость перемен.

«Лейкерс», легендарная баскетбольная команда, отдала тебе ключи от города, будущее и все, что угодно. Они доверились Леброну и сказали: «Мы обменяем всех талантливых парней, которых выбрали на драфте. Мы хотим победить сейчас и сделаем для этого все возможное. Мы приобретем .

А теперь он ведет себя так, будто они принимают его присутствие как должное и ничего не хотят для него делать? Они всегда из кожи вон лезли ради с тех пор, как он перешел в «Лейкерс»!

Теперь они должны растянуться в шпагате. Роб Пелинка и все остальные. Перестань, Леброн. Это ведь то, чего ты хотел. Ты устроил бардак. Прими это и перестань обвинять других людей. «Лейкерс» сделали для тебя достаточно», – заявил Паркер.

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