Кендрик Перкинс – о результатах «Лейкерс»: «Во всем виноват Роб Пелинка. Он позволяет набирать команду своим игрокам»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс обвинил руководство «Лейкерс» в неудачном выступлении команды.
«Я хочу указать пальцем на Роба Пелинку. Вот кто действительно во всем виноват. Во-первых, потому что вместо своей работы по комплектованию состава он позволяет своим игрокам – Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису – самим набирать команду. И после этого наступает дедлайн на обмены, а вы ничего не делаете? И вы по-прежнему рассказываете всему миру, что собираетесь усилиться на рынке отказов. Там ни черта нет. Всех раскупили», – заявил Перкинс.
«Лейкерс» с результатом 27-31 находятся на девятом месте в таблице Западной конференции. Команда не провела ни одного обмена перед дедлайном и рассчитывает подписать свободных агентов на рынке отказа.