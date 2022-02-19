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    Кендрик Перкинс – о результатах «Лейкерс»: «Во всем виноват Роб Пелинка. Он позволяет набирать команду своим игрокам»

    Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Роб Пелинка Баскетбол

    Эксперт ESPN Кендрик Перкинс обвинил руководство «Лейкерс» в неудачном выступлении команды.

    «Я хочу указать пальцем на Роба Пелинку. Вот кто действительно во всем виноват. Во-первых, потому что вместо своей работы по комплектованию состава он позволяет своим игрокам – Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису – самим набирать команду. И после этого наступает дедлайн на обмены, а вы ничего не делаете? И вы по-прежнему рассказываете всему миру, что собираетесь усилиться на рынке отказов. Там ни черта нет. Всех раскупили», – заявил Перкинс.

    «Лейкерс» с результатом 27-31 находятся на девятом месте в таблице Западной конференции. Команда не провела ни одного обмена перед дедлайном и рассчитывает подписать свободных агентов на рынке отказа.

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