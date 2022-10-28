«Как долго твое присутствие будут считать само собой разумеющимся...» Леброн опубликовал загадочный пост в инстаграме

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал загадочный пост в инстаграме после 0-4 на старте сезона.

Джеймс выложил видео данка из матча с «Наггетс» с подписью «Как долго твое присутствие будут считать само собой разумеющимся...»

У «Лейкерс» худший процент реализации 3-очковых на отрезке из четырех матчей в истории .

По мнению эксперта ESPN Кендрика Перкинса, Джеймс намекает руководству клуба на необходимость перемен.

«Считаю, что это прямое послание и менеджменту: «Сделайте что-нибудь, пока что вы не справились с работой», – заявил Перкинс.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

Инстаграм Леброна Джеймса