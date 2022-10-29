Никола Йокич: «Леброн – лучший игрок на планете, Дэвис – 2-й среди самых талантливых»
Центровой «Денвера» Никола Йокич отдал должное звездным игрокам «Лейкерс» Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису.
В среду «Наггетс» одержали победу над калифорнийцами со счетом 110:99. Джеймс набрал 19 очков, 9 передач и 7 подборов. Дэвис отметился 22 очками и 14 подборами.
«Мы показали отличный настрой на игру. Мы знаем, что Леброн – лучший игрок на планете. Рядом с ним Эй Ди, который, наверное, второй среди самых талантливых игроков в мире. Мы знаем, кто является их главной силой», – сказал Йокич.
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