Леброн Джеймс: «Энтони Дэвис должен доверять себе. Ему не стоит подвергать свое тело опасности»

Форвард поддержал звездного одноклубника , который в пятницу пропустил первый матч в сезоне.

Дэвис не играл против «Миннесоты» (102:111) из-за проблем со спиной. Ранее он заявлял, что хочет принять участие во всех 82 встречах регулярного чемпионата.

«Энтони следует исходить из того, как будет лучше для его тела. Он должен делать то, что лучше для его тела и разума. Если что-то пойдет не так, то все остальное отойдет на второй план. Поэтому он должен доверять себе.

Да, он хочет выходить в каждом матче. Да, он хочет быть на площадке для нашей команды. Но за последние несколько лет у него было много болячек и синяков, поэтому он должен доверять себе, доверять своему персоналу и не подвергать свое тело опасности», – заявил Джеймс.

Джеймс также похвалил , который впервые с дебютного сезона в НБА вышел со скамейки.

«Он был хорош. Взбодрил всю команду. Расс был хорош на протяжении всей игры», – сказал Леброн.

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