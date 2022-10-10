Скип Бэйлесс намекнул на неприязнь Уэстбрука к звездам «Лейкерс», Беверли отреагировал
Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс считает, что звездные игроки «Лейкерс» находятся в напряженных взаимоотношениях. Разыгрывающий команды Патрик Беверли опроверг это заявление.
«Рассел Уэстбрук, который пропускает матч, сидит в уличной одежде примерно над серединой скамейки запасных «Лейкерс». Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Патрик Бевеврли, которые также не играют, сидят вместе в уличной одежде в дальнем конце скамейки. Этим все сказано», – написал Бэйлесс в твиттере.
«Ничего подобного. Перестань выдумывать, Скип. Что с тобой 🙄», – ответил Беверли.
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