Скип Бэйлесс намекнул на неприязнь Уэстбрука к звездам «Лейкерс», Беверли отреагировал

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс считает, что звездные игроки находятся в напряженных взаимоотношениях. Разыгрывающий команды опроверг это заявление.

, который пропускает матч, сидит в уличной одежде примерно над серединой скамейки запасных «Лейкерс». , и Патрик Бевеврли, которые также не играют, сидят вместе в уличной одежде в дальнем конце скамейки. Этим все сказано», – написал Бэйлесс в твиттере.

«Ничего подобного. Перестань выдумывать, Скип. Что с тобой 🙄», – ответил Беверли.

Парфюм от Джордана – полная противоположность Jordan Brand. Его Воздушество облажался на всех стадиях