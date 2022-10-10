Скип Бэйлесс намекнул на неприязнь Уэстбрука к звездам «Лейкерс», Беверли отреагировал

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Энтони Дэвис Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс считает, что звездные игроки «Лейкерс» находятся в напряженных взаимоотношениях. Разыгрывающий команды Патрик Беверли опроверг это заявление.

«Рассел Уэстбрук, который пропускает матч, сидит в уличной одежде примерно над серединой скамейки запасных «Лейкерс». Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Патрик Бевеврли, которые также не играют, сидят вместе в уличной одежде в дальнем конце скамейки. Этим все сказано», – написал Бэйлесс в твиттере.

«Ничего подобного. Перестань выдумывать, Скип. Что с тобой 🙄», – ответил Беверли.

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