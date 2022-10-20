Кайри Ирвинг: «Президент, выполните свою работу! Верните Бриттни Грайнер домой»

Разыгрывающий перед домашним матчем против «Нового Орлеана» (108:130) в среду обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду, а также призвал президента США Джо Байдена добиться освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится в российской тюрьме за контрабанду наркотиков.

«Я ценю то, что могу находиться вместе с вами на этой площадке, вместе со всеми вами, как с братьями, но если говорить об общей ситуации, которая происходит в мире – освободите нашу сестру, Бриттни Грайнер, пожалуйста!

Президент, выполните свою работу! Все выполните свою работу! Пожалуйста, верните нашу сестру домой», – заявил Ирвинг.

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