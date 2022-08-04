Кайри Ирвинг – Байдену: «Что в действительности происходит с Бриттни Грайнер?»

Разыгрывающий «Нетс» обратился к президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис после оглашения приговора двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер.

Грайнер признана Химкинским судом виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Джо Байден, Камала Харрис, что в действительности происходит с нашей королевой Бриттни Грайнер?

Пожалуйста, дайте нам актуальную информацию», – написал Ирвинг в твиттере.

Президент США Джо Байден назвал приговор Грайнер «неприемлемым» и призывал Россию «немедленно освободить Бриттни».

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США