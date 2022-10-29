Джа Морэнт: «Должны были выигрывать серию с «Уорриорз», если бы не травмы»

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Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт рассказал журналистам, какие выводы сделал по итогам серии с «Голден Стэйт» в плей-офф-2022.

«Должны были выигрывать серию с «Уорриорз», вот о чем я подумал. Такие выводы. Нас сгубили травмы», – заявил Морэнт.

«Гризлис» уступили будущим чемпионам в шести играх.

Лидер «Мемфиса» травмировался в третьем матче противостояния и пропустил оставшиеся три встречи.

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