Леброн Джеймс: «На данном этапе нас губит наша атака»

Лидер «Лейкерс» поделился впечатлениями от матча с «Миннесотой» (102:111), отметив, что главной проблемой калифорнийцев на старте сезона (0-5) является игра в нападении.

«Лейкерс» подошли ко встрече с «Вулвз» с самыми низкими в лиге показателями реализации – 41,6% с игры и 22,3% из-за дуги. В пятницу у калифорнийцев 41,6% с игры и 9 из 29 (31%) с дальней дистанции.

«На данном этапе нас губит наша атака. Что касается защиты, то у нас снова был отличный план на игру.

Мы вышли на площадку и боролись, дали себе шанс на успех. Пара владений здесь, пара владений там сложились для нас неудачным образом. Надо просто продолжать работать», – заявил Джеймс.

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