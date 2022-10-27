Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения от «Наггетс» (99:110) пообещал изменить свой персональный подход к игре.

В активе 37-летнего баскетболиста 19 очков (8 из 21 с игры), 7 подборов и 9 передач при 8 потерях.

«В моментах, когда совершал потери, действовал недостаточно агрессивно. Я постоянно использовал заслоны, искал возможности для того, что задействовать кого-то из парней и был недостаточно агрессивен», – заявил Джеймс.

Леброн заверил, что скорректирует игровой стиль уже в следующей встрече против «Миннесоты» в пятницу.

«Мне будет легко исправить это. В пятницу я буду намного лучше. Уже много раз делал это по ходу карьеры. Это легко исправить. Не беспокоюсь по этому поводу», – сказал Джеймс.

Команда Леброна Джеймса начинает регулярку с 0-4 впервые с его дебютного сезона в .

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен