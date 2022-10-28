Расселл Уэстбрук, скорее всего, сыграет в матче против «Миннесоты»

Разыгрывающий «Лейкерс» , скорее всего, примет участие в пятничном гостевом матче против «Миннесоты», сообщает репортер Кайл Гун.

«Лейкерс» изменили статус Уэстбрука. До этого его участие было под вопросом.

Уэстбрук в среду пропустил первую для себя встречу регулярного чемпионата против «Наггетс» (99:110) из-за проблем с подколенным сухожилием. По словам главного тренера «озерников» Дарвина Хэма, команда будет оценивать состояние Расселла в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что Уэстбрук может выйти в матче против «Миннесоты» со скамейки запасных.

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