Участие Расселла Уэстбрука в матче с «Миннесотой» в пятницу под вопросом

Участие разыгрывающего в матче с «Миннесотой» в пятницу на данный момент находится под вопросом.

Уэстбрук в среду пропустил первую для себя встречу регулярного чемпионата против «Наггетс» (99:110) из-за проблем с подколенным сухожилием.

По информации ESPN, 33-летний Уэстбрук сохраняет надежду на то, что сможет сыграть в пятницу.

По словам главного тренера «озерников» , команда будет оценивать состояние Расселла в ежедневном режиме.

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