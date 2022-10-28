Шакил О′Нил: «Прекрасно понимаю, что испытывает Бен Симмонс»
Член Зала славы Шакил О′Нил признался, что, как никто, понимает, через что проходит разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс.
«Я прекрасно понимаю, что испытывает Бен. Вы думаете, что я, смазав десять штрафных подряд, не нервничал перед выходом на линию? Пора признаться: я ужасно боялся.
Это не давало мне покоя. Я возвращался домой и крушил свой дом. Я слушал все, что обо мне говорили в СМИ. Парни, которых я считал своими друзьями, Стивен Эй Смит и остальные, они говорили одно и то же. Но я не хотел все бросить, я хотел заставить их заткнуться», – рассказал Шак.
Ранее обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что Симмонс не проявляют агрессию на площадке, потому что опасается того, что на нем сфолят и ему придется бросать штрафные.
Симмонс в нынешнем сезоне исполнил 10 штрафных, реализовав 4 из них.
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