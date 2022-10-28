Шакил О′Нил: «Прекрасно понимаю, что испытывает Бен Симмонс»

Член Зала славы ′Нил признался, что, как никто, понимает, через что проходит разыгрывающий .

«Я прекрасно понимаю, что испытывает Бен. Вы думаете, что я, смазав десять штрафных подряд, не нервничал перед выходом на линию? Пора признаться: я ужасно боялся.

Это не давало мне покоя. Я возвращался домой и крушил свой дом. Я слушал все, что обо мне говорили в СМИ. Парни, которых я считал своими друзьями, Стивен Эй Смит и остальные, они говорили одно и то же. Но я не хотел все бросить, я хотел заставить их заткнуться», – рассказал Шак.

Ранее обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что Симмонс не проявляют агрессию на площадке, потому что опасается того, что на нем сфолят и ему придется бросать штрафные.

Симмонс в нынешнем сезоне исполнил 10 штрафных, реализовав 4 из них.

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