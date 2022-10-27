Функционер НБА: «Никто не боится «Лейкерс», даже если они обменяют Уэстбрука и приобретут Ирвинга»

По мнению руководителя одного из клубов , даже приобретение звездного разыгрывающего («Бруклин») следующим летом не поможет «Лейкерс».

«Лейкерс», вероятно, собираются искать еще одну звезду, предпринять еще одну попытку заполучить Кайри Ирвинга, даже если не смогут предложить ему максимальный контракт.

Но никто их не боится, даже если они обменяют и приобретут Кайри Ирвинга», – цитирует функционера Heavy.com.

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