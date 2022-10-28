Руди Гэй и Симоне Фонтеккьо попали в протокол по коронавирусу

Форварды «Юты» и попали в протокол НБА по профилактике COVID-19, сообщает Deseret News. Оба игрока пропустят сегодняшний гостевой матч против .

В нынешнем сезоне лига не требует регулярного тестирования вакцинированных игроков на , однако все игроки и сотрудники клубов должны проходить тесты при появлении каких-либо симптомов.

Участие в предстоящем матче новичка Уокера Кесслера и защитника находится под вопросом. Кесслер пропустил тренировку из-за плохого самочувствия, Секстон получил ушиб левой косой мышцы.

Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза