Руди Гэй и Симоне Фонтеккьо попали в протокол по коронавирусу
Форварды «Юты» Руди Гэй и Симоне Фонтеккьо попали в протокол НБА по профилактике COVID-19, сообщает Deseret News. Оба игрока пропустят сегодняшний гостевой матч против «Денвера».
В нынешнем сезоне лига не требует регулярного тестирования вакцинированных игроков на COVID-19, однако все игроки и сотрудники клубов должны проходить тесты при появлении каких-либо симптомов.
Участие в предстоящем матче новичка Уокера Кесслера и защитника Коллина Секстона находится под вопросом. Кесслер пропустил тренировку из-за плохого самочувствия, Секстон получил ушиб левой косой мышцы.
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