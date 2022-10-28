Руди Гэй и Симоне Фонтеккьо попали в протокол по коронавирусу

Теги Денвер Руди Гэй НБА Юта Симоне Фонтеккьо Коллин Секстон коронавирус Уокер Кесслер Баскетбол

Форварды «Юты» Руди Гэй и Симоне Фонтеккьо попали в протокол НБА по профилактике COVID-19, сообщает Deseret News. Оба игрока пропустят сегодняшний гостевой матч против «Денвера».

В нынешнем сезоне лига не требует регулярного тестирования вакцинированных игроков на COVID-19, однако все игроки и сотрудники клубов должны проходить тесты при появлении каких-либо симптомов.

Участие в предстоящем матче новичка Уокера Кесслера и защитника Коллина Секстона находится под вопросом. Кесслер пропустил тренировку из-за плохого самочувствия, Секстон получил ушиб левой косой мышцы.

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