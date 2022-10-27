Патрик Беверли – о низком проценте из-за дуги у «Лейкерс»: «Сегодня мы стали лучше»

Разыгрывающий «Лейкерс» после поражения от (99:110) ответил на вопрос о низком проценте реализации трехочковых у его команды.

«Кажется, раньше мы бросали с точностью 20 процентов, а сегодня мы реализовали 26 процентов. Так что сегодня мы стали лучше», – сказал игрок.

Беверли не совсем точен, но близок к правде. До последнего матча показатель «Лейкерс» был 21,2 процента, в матче против «Наггетс» они реализовали 8 из 30 из-за дуги (26,7 процента).

Как сообщает ESPN Stats & Info, у «Лейкерс» худший процент реализации дальних бросков на отрезке из четырех матчей в истории НБА (минимум 125 попыток). Они реализовали лишь 33 из 148 дальних бросков – 22,3%.

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