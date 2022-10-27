Колдуэлл-Поуп подвернул ногу, исполняя лэй-ап после передачи Йокича

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Атакующий защитник «Денвера» Кентавиус Колдуэлл-Поуп травмировал левый голеностопный сустав. Предварительно игроку диагностировали растяжение связок.

Инцидент произошел во время третьей четверти матча против «Лейкерс» (110:99). Колдуэлл-Поуп подвернул ногу, исполняя лэй-ап в быстром отрыве после передачи Николы Йокича.

Сотрудники клуба помогли Колдуэлл-Поупу дойти до раздевалки. Позже он вернулся на скамейку, но на площадку не вышел.

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