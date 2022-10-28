НБА. «Бостон» примет «Кливленд», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Миннесотой» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Денвер Детройт Хьюстон Индиана Лейкерс Милуоки Миннесота Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Баскетбол

В пятницу, 28 октября, состоятся 11 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Бостон» примет на своей арене «Кливленд». «Лейкерс» встретятся в гостях с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Шарлотт
Дата проведения
29 октября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Детройт – Атланта
Дата проведения
29 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Бостон – Кливленд
Дата проведения
29 октября, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Торонто – Филадельфия
Дата проведения
29 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Вашингтон – Индиана
Дата проведения
29 октября, 02.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Нью-Йорк
Дата проведения
29 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Миннесота – Лейкерс
Дата проведения
29 октября, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Чикаго
Дата проведения
29 октября, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча

Денвер – Юта
Дата проведения
29 октября, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Финикс – Новый Орлеан
Дата проведения
29 октября, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Портленд – Хьюстон
Дата проведения
29 октября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Леброн, Карри, Яннис или Дюрэнт? Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза

15 фотографий, на которых Майкл Джордан парит в воздухе

Формы НБА становятся уродливее с каждым годом. Виноваты Nike, клубы, жадность и даже Си Цзиньпин

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные