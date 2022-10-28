НБА. «Бостон» примет «Кливленд», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Миннесотой» и другие матчи
В пятницу, 28 октября, состоятся 11 матчей регулярного чемпионата НБА.
«Бостон» примет на своей арене «Кливленд». «Лейкерс» встретятся в гостях с «Миннесотой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.30, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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