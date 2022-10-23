Эмил Райкович – о «+27» с «Автодором»: «Все решил наш более «глубокий» состав»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отметил высокий уровень игроков своей команды после матча лиги ВТБ против (102:75).

«Поздравляю обе команды с этой игрой, получилось хорошее сражение, в котором каждый из игроков старался показать свой максимум. Все решил наш более «глубокий» состав. В зале была отличная атмосфера, и я хочу пожелать удачи «Автодору», – сказал Райкович.

В составе ЦСКА сразу пять игроков преодолели отметку в 10 набранных очков, включая и Ливио Жан-Шарля, которые вышли со скамейки.

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