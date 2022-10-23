Эмил Райкович: «Автодор» дома всегда опасен»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от гостевого матча против своего бывшего клуба саратовского «Автодора».

«Автодор» дома всегда опасен. Они показывают быстрый, атакующий баскетбол, поэтому нашей первоочередной задачей будет остановить их при переходе в оборону», – цитирует Райковича официальный сайт ЦСКА.

Македонский специалист провел прошлый сезон на посту главного тренера . Под его руководством команда заняла 6-е место в регулярном чемпионате Лиги ВТБ.

ЦСКА поставил в Лигу ВТБ больше всего воспитанников: цифры

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!