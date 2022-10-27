Эмил Райкович: «Сегодня играли в основном за Семена Антонова»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что команда посвятила победу над (102:66) Семену Антонову, которому завтра предстоит операция по поводу травмы ахиллова сухожилия.

«Поздравляю нашу команду с победой. Сегодня играли в основном за , все наши мысли с ним, так как завтра ему предстоит операция. Желаем, чтобы операция прошла успешно, и чтобы Саймон скорей восстановился.

Что касается игры, то мы контролировали ее все 40 минут. Важно, чтобы каждый внес свой вклад. Мы с нетерпением ждем новых вызовов», – передает слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА