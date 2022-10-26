Эмил Райкович: «Енисей» – команда, которая требует от нас концентрации и серьезности»

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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что команде нужно со всей серьезностью отнестись к завтрашнему домашнему матчу против «Енисея» в рамках Лиги ВТБ.

«Нам нужно сделать еще один шаг в нашем прогрессе как команды, улучшить нашу форму.

«Енисей» – команда, которая требует от нас концентрации и серьезности. Мы должны следовать нашему плану на игру и идти к нашим целям», – цитирует Райковича официальный сайт клуба.

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