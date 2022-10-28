Адам Сильвер предложил изменить драфт-лотерею таким образом, чтобы команда не могла выбирать в Топ-3 два года подряд

Комиссионер НБА Адам Сильвер предложил внести в драфт-лотерею изменения, согласно которым команда не сможет выбирать в Топ-3 два года подряд.

«Мне нравится эта идея. Это правило не остановит «танкинг» полностью, но благодаря ему больше команд будет продолжать бороться в конце сезона. Культура проигрыша не будет вредить хорошим молодым игрокам», – сказал Сильвер.

Предложение встретило сопротивление со стороны нескольких генеральных менеджеров лиги.

«Рокетс» выбирали вторыми на драфте 2021 года, а затем третьими на драфте-2022.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича