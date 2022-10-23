Адам Сильвер – о танкинге ради Вембаньямы: «Мы уделим этому особое внимание»

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал танкинг некоторых клубов, которые рассчитывают заполучить 1-й пик драфта-2023.

Ожидается, что под первым номером следующего драфта будет выбран французский форвард .

«Мы предупреждаем об этом наши команды. В нынешнем сезоне мы уделим этому вопросу особое внимание», – заявил Адам Сильвер.

Также комиссионер отметил, что НБА планирует бороться с танкингом, но не собирается использовать практику вылета худших команд в дивизион более низкого уровня.

«Это разрушит нашу бизнес-модель. Даже если мы возьмем две команды из G-лиги, они не будут соответствовать уровню НБА», – заявил Сильвер.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

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