Адам Сильвер – о танкинге ради Вембаньямы: «Мы уделим этому особое внимание»

Теги НБА драфт НБА G-лига Адам Сильвер Виктор Вембаньяма Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал танкинг некоторых клубов, которые рассчитывают заполучить 1-й пик драфта-2023.

Ожидается, что под первым номером следующего драфта будет выбран французский форвард Виктор Вембаньяма.

«Мы предупреждаем об этом наши команды. В нынешнем сезоне мы уделим этому вопросу особое внимание», – заявил Адам Сильвер.

Также комиссионер отметил, что НБА планирует бороться с танкингом, но не собирается использовать практику вылета худших команд в дивизион более низкого уровня.

«Это разрушит нашу бизнес-модель. Даже если мы возьмем две команды из G-лиги, они не будут соответствовать уровню НБА», – заявил Сильвер.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные