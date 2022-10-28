«Хорнетс» воспользовались опцией продления контракта Ламело Болла до 2024 года

воспользовался опцией в контракте (21 год, 198 см) и продлил соглашение с разыгрывающим до конца сезона-2023/24.

Третий номер драфта-2020 еще не играл в этом сезоне из-за травмы голеностопного сустава, полученной в предсезоке. В прошлом сезоне Болл набирал 20,1 очка, 6,7 подбора и 7,6 передачи в среднем за встречу.

«Хорнетс» также воспользовались аналогичными опциями в контрактах атакующего защитника (22 года, 193 см) и центрового (21 год, 211 см).

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