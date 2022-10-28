Вячеслав Зайцев: «МБА – это сплав талантливых молодых и опытных россиян»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с МБА.

– это команда, которая представляет собой сплав талантливых молодых и опытных российских баскетболистов. Они играют агрессивно в защите по всей площадке, в нападении при любой возможности бегут в быстрый прорыв.

Со своей стороны мы приложим все усилия для победы в Москве, чтобы продолжить лидировать в чемпионате», – заявил Зайцев.

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