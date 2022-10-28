Единая лига ВТБ. МБА – УНИКС, «Зенит» примет «Минск»
В пятницу, 28 октября, состоятся два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
Московская МБА дома сыграет с казанским УНИКСом, санкт-петербургский «Зенит» примет белорусский «Минск».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 19.00, «Баскет Холл Москва»
- Дата проведения
- 28 октября, 20.00, «Сибур Арена»
Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 5-0, Зенит – 4-1, Нижний Новгород – 4-2, МБА – 3-2, Самара – 3-3, Парма – 3-3, Локомотив-Кубань – 2-4, Автодор – 2-4, Енисей – 1-5, Астана – 1-5, Минск – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза
Комментарии