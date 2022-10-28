Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с УНИКСом.

показывает хороший баскетбол, на каждой позиции у них собраны игроки уровня Евролиги. Игра будет очень тяжелой, но для нас такие матчи сейчас очень важны - это отличная проверка.

Все будет зависеть от нашего желания, агрессии. Нужно быть внимательными в игре на подборе, потому что у казанцев много высоких прыгучих игроков, а в Перми с этим компонентом у нас возникли огромные проблемы», – заявил Карасев.

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