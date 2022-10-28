Велимир Перасович: «МБА – команда-открытие сезона»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил потенциал МБА, с которой его команде предстоит сыграть в матче Единой лиги ВТБ.
«Мы готовимся к встрече с командой-открытием сезона – молодой и амбициозной МБА.
Москвичи выходят заряженными на каждый матч, действуют с энергией, концентрацией и максимальной самоотдачей, всегда борются до конца и показывают качественный баскетбол. Поэтому нам предстоит непростой матч», – заявил хорват.
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