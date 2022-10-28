Велимир Перасович: «МБА – команда-открытие сезона»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил потенциал МБА, с которой его команде предстоит сыграть в матче лиги ВТБ.

«Мы готовимся к встрече с командой-открытием сезона – молодой и амбициозной .

Москвичи выходят заряженными на каждый матч, действуют с энергией, концентрацией и максимальной самоотдачей, всегда борются до конца и показывают качественный баскетбол. Поэтому нам предстоит непростой матч», – заявил хорват.

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