Интервью с Велимиром Перасовичем, дебют МБА в Лиге ВТБ и ЕГЭ для «Локо» – в новом выпуске «Вида сверху»

Ютуб-шоу «Вид сверху» представил новый выпуск, который повествует о командах лиги ВТБ.

В ролике представлено интервью с главным тренером УНИКСа Велимиром Перасовичем. Также выпуск содержит рассказ о дебютных матчах в Лиге ВТБ.

Кроме того, в рамках шоу молодые игроки «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев и ответили на вопросы на школьные темы.

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