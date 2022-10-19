Интервью с Велимиром Перасовичем, дебют МБА в Лиге ВТБ и ЕГЭ для «Локо» – в новом выпуске «Вида сверху»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань видео Велимир Перасович Единая лига ВТБ МБА Александр Щербенев Владислав Емченко Баскетбол

Ютуб-шоу «Вид сверху» представил новый выпуск, который повествует о командах Единой лиги ВТБ.

В ролике представлено интервью с главным тренером УНИКСа Велимиром Перасовичем. Также выпуск содержит рассказ о дебютных матчах МБА в Лиге ВТБ.

Кроме того, в рамках шоу молодые игроки «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев и Владислав Емченко ответили на вопросы на школьные темы.

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