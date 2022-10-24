Василий Карасев: «В Перми всегда великолепно поддерживают своих, просто не будет»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ против «Пармы».

«Ждем очень тяжелую игру, я и сам в бытность игроком сюда приезжал, и как тренер здесь играл - в Перми любят баскетбол, всегда великолепно поддерживают своих, поэтому просто на этом паркете никому не бывает.

«Парма» показала свой высокий уровень на старте в матче с сильными соперниками - пусть пермяки и уступили «Зениту» и «Локомотиву-Кубань», в обеих встречах они лидировали, лишь чуть-чуть не хватало где-то в концовке», – заявил Карасев.

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