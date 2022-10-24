Василий Карасев: «Огромнейшая проблема — это 29 подборов соперника на нашем щите»
Главный тренер МБА Василий Карасев назвал одну из главных причин поражения команды от «Пармы» (70:78) в гостевом матче Единой лиги ВТБ.
«Огромнейшая проблема, которая идет с самого начала — это 29 подборов соперника на нашем щите. Это больше, чем мы совершили в защите и нападении в совокупности.
29 подборов — это 29 лишних атак. Именно поэтому у нас не было быстрых отрывов и, конечно, после смены мы не справились», – сказал Карасев.
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