Василий Карасев: «Огромнейшая проблема — это 29 подборов соперника на нашем щите»

Главный тренер МБА Василий Карасев назвал одну из главных причин поражения команды от «Пармы» (70:78) в гостевом матче лиги ВТБ.

«Огромнейшая проблема, которая идет с самого начала — это 29 подборов соперника на нашем щите. Это больше, чем мы совершили в защите и нападении в совокупности.

29 подборов — это 29 лишних атак. Именно поэтому у нас не было быстрых отрывов и, конечно, после смены мы не справились», – сказал Карасев.

Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!