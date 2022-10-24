Адвокаты американской баскетболистки Грайнер: «Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд сократит срок заключения»

Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер Мария Благоволина и Александр Бойков ответили на вопросы о предстоящих слушаниях по апелляции, которые состоятся во вторник, 25 октября.

- Как долго может продлиться апелляция, и когда вы ожидаете решение?

– Рассмотрение апелляционной жалобы обычно происходит в рамках одного судебного заседания. Мы ожидаем, что решение по апелляции будет вынесено в тот же день (при условии отсутствия технических или организационных проблем).

- Каковы возможные варианты приговора?

– Апелляционный суд может оставить приговор без изменений; он может отменить его и отправить обратно в суд первой инстанции; или может уменьшить назначенный срок.

- Где сейчас Бриттни? Будет ли она физически присутствовать на слушаниях во вторник?

– Бриттни находится в том же изоляторе, где находилась все эти месяцы. В предстоящем слушании она будет участвовать по видеосвязи.

- Как часто вы видитесь с Бриттни, и как у нее дела?

– Мы видимся с ней регулярно. Бриттни – сильный человек с чемпионской закалкой. Безусловно, она испытывает огромный стресс, находясь в разлуке со своими близкими более восьми месяцев и очень нервничает в преддверии слушания. Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения.

До завершения рассмотрения апелляции команда защиты и семья Бриттни не планируют выпускать никаких дополнительных заявлений.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.

Московский областной суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор на 11:00 25 октября.

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