Адвокаты американской баскетболистки Грайнер: «Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд сократит срок заключения»

Теги УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер Мария Благоволина и Александр Бойков ответили на вопросы о предстоящих слушаниях по апелляции, которые состоятся во вторник, 25 октября.

- Как долго может продлиться апелляция, и когда вы ожидаете решение?

– Рассмотрение апелляционной жалобы обычно происходит в рамках одного судебного заседания. Мы ожидаем, что решение по апелляции будет вынесено в тот же день (при условии отсутствия технических или организационных проблем).

- Каковы возможные варианты приговора?

– Апелляционный суд может оставить приговор без изменений; он может отменить его и отправить обратно в суд первой инстанции; или может уменьшить назначенный срок.

- Где сейчас Бриттни? Будет ли она физически присутствовать на слушаниях во вторник?

– Бриттни находится в том же изоляторе, где находилась все эти месяцы. В предстоящем слушании она будет участвовать по видеосвязи.

- Как часто вы видитесь с Бриттни, и как у нее дела?

– Мы видимся с ней регулярно. Бриттни – сильный человек с чемпионской закалкой. Безусловно, она испытывает огромный стресс, находясь в разлуке со своими близкими более восьми месяцев и очень нервничает в преддверии слушания. Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения.

До завершения рассмотрения апелляции команда защиты и семья Бриттни не планируют выпускать никаких дополнительных заявлений.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. 

Московский областной суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор на 11:00 25 октября.

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные