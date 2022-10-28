Ирвинг и Дюрэнт набрали в трех матчах каждый по 100 и более очков. Стали 2-м дуэтом в истории НБА, который потерпел при этом 3 поражения

Звезды и набрали 39 и 37 очков соответственно в матче с «Далласом» в четверг, что не спасло команду от поражения – 125:129 ОТ.

Ирвинг (103) и Дюрэнт (107) набрали в трех последних матчах каждый по 100 и более очков, но «Нетс» во всех случаях терпели поражения.

Кайри и Кевин стали вторым дуэтом в истории НБА, который потерпел три поражения в матчах, в которых они в сумме набрали 100+ очков.

Ранее подобное случилось с дуэтом «Наггетс» Алекс Инглиш – в 1983 году.

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