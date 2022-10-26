Сегодня «Бакс» встретятся с «Нетс». Адетокумбо выиграл у Дюрэнта последние пять дуэлей
Сегодня «Милуоки» и «Бруклин» встретятся впервые в нынешнем сезоне.
«Бакс» выиграли у «Нетс» последние пять матчей, в которых участвовали об лидера команд, Яннис Адетокумбо и Кевин Дюрэнт, отмечает ESPN Stats & Info.
В предыдущей встрече Яннис набрал 44 очка, реализовав 67 процентов с игры, набрал 14 подборов и 6 передач.
НБА – лига самых зрелищных спортсменов. Давайте выясним, за кого из них вам болеть в новом сезоне
Леброн, Карри, Яннис или Дюрэнт? Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!
Комментарии