Сегодня «Бакс» встретятся с «Нетс». Адетокумбо выиграл у Дюрэнта последние пять дуэлей

Сегодня и встретятся впервые в нынешнем сезоне.

«Бакс» выиграли у «Нетс» последние пять матчей, в которых участвовали об лидера команд, и , отмечает ESPN Stats & Info.

В предыдущей встрече Яннис набрал 44 очка, реализовав 67 процентов с игры, набрал 14 подборов и 6 передач.

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