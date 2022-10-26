Сегодня «Бакс» встретятся с «Нетс». Адетокумбо выиграл у Дюрэнта последние пять дуэлей

Теги Милуоки Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Яннис Адетокумбо Баскетбол

Сегодня «Милуоки» и «Бруклин» встретятся впервые в нынешнем сезоне.

«Бакс» выиграли у «Нетс» последние пять матчей, в которых участвовали об лидера команд, Яннис Адетокумбо и Кевин Дюрэнт, отмечает ESPN Stats & Info.

В предыдущей встрече Яннис набрал 44 очка, реализовав 67 процентов с игры, набрал 14 подборов и 6 передач.

НБА – лига самых зрелищных спортсменов. Давайте выясним, за кого из них вам болеть в новом сезоне

Леброн, Карри, Яннис или Дюрэнт? Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные